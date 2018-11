Abdalla Al Omari, le peintre réfugié qui déshabille les chefs d'état

Abadalla ne se refuse rien. Et sûrement pas de " déguiser ", ou " déshabiller " les grands de ce monde. Angela Merkel, Bachar al-Assad, Donald Trump, Barack Obama, Kim Jong Un, Vladimir Poutine…Il ne fait aucune différence et les installe tous sur le même bateau.

Peindre des hommes politiques sous les traits de réfugiés, c’est aussi pour l’artiste une façon de bousculer les notions de pouvoir, de vulnérabilité, d’inverser les rôles et d’attirer l’attention sur le partage des responsabilités. L’objectif est clairement de faire réfléchir, les chefs d’état mais aussi les citoyens. Abdalla vit désormais en Belgique. L’année prochaine, il pourrait recevoir la nationalité belge, après 5 ans sur le territoire. " Je ne me sens pas réfugié, je me sens artiste. C'est un mot de politicien çà. Moi je ne vois pas çà comme une identité, c'est qqch de politique : être réfugié. "

Il n’envisage pas de retourner en Syrie pour l’instant. Ses souvenirs explique-il ont disparus. "Ils ont été détruits par les bombes et la violence des hommes et puis, qui peut revenir en arrière ? C'est difficile de prendre votre vie et de la mettre dans une boite, de la fermer et l'oublier. J'ai vécu en Syrie pendant 26 ans avant de partir. Alors c'est 26 ans de souvenirs, de vie, de tout."