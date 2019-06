À Tenerife, la chasse aux planètes hors de notre système solaire est ouverte

Tenerife, un nom qui évoque immanquablement les vacances au soleil et à la plage. C’est pourtant aussi l’un des meilleurs sites mondiaux d’observation des étoiles après le désert d’Atacama au Chili et Hawaï dans le pacifique. Son secret ? Ses massifs volcaniques qui s’élèvent à plus de 3000 mètres au-dessus de la mer et sa très faible pluviosité, à peine 30 jours par an. C’est là que nous avons rendez-vous avec l’équipe d’astronomes Speculoos de l’Université de Liège. Après une route en lacets à travers une forêt d’eucalyptus et de pins noyés dans le brouillard, nous débouchons sur un paysage minéral. Au-dessous de nous, une mer de nuages. Nous sommes dans les contreforts du volcan Teide qui culmine à 3800 mètres, c’est là que nos astronomes Liegeois ont décidé d’installer leur huitième télescope surnommé Artemis du nom de la déesse grecque de la chasse. Un nom prédestiné pour ce télescope qui va devoir débusquer dans notre voûte céleste des exoplanètes, entendez par là des planètes hors de notre système solaire.

Le système Trappist, une découverte 100% belge

Artemis vient renforcer l’armada de télescopes du programme Speculoos et TRAPPISTs. Cinq d’entre eux sont dans le désert d’Atacama au Chili, un dans l’est du Mexique, un autre au Maroc dans le haut Atlas. La majorité est localisée dans l’hémisphère sud. C’est d’ailleurs avec le télescope Trappist installé à Silla au Chili que l’équipe a découvert il y a deux ans une naine rouge, une étoile beaucoup plus petite et moins lumineuse que notre soleil et situé à 40 années-lumière de celui-ci. Autour de cette naine rouge qu’ils surnomment Trappist-1, ils débusquent sept planètes dont trois potentiellement habitables. Elles orbitent en effet à une distance de leur soleil qui permettrait d’espérer la présence d’eau liquide à leur surface, brique essentielle au développement de la vie.

Cette découverte provoque un buzz mondial et vaut à l’équipe liégeoise une conférence diffusée en "mondiovision" à la NASA. Deux ans après cet exploit, l’équipe compte bien rempiler. Elle met tous les atouts de son côté. Elle multiplie l’installation de ses télescopes et surtout elle les répartit à la fois dans l’hémisphère nord et l’hémisphère sud car l’observation de la voûte céleste y est différente.

Avec une dimension de quatre mètres de haut et une optique de précision à toutes épreuves, le télescope Artemis installé à Tenerife est tout spécialement conçu pour partir à la chasse aux exoplanètes. Sa réalisation est le résultat d’un partenariat entre l’Université de Liège et le MIT (Massachussets Institute of Technology).

Un système judicieux pour identifier des planètes autour d’une étoile

À 21 heures, le soleil se couche sur un paysage digne des dieux de l’olympe. Les équipes d’astronomes rejoignent silencieusement leurs dômes d’observation respectifs. Seul le crissement de leur pas sur les graviers volcaniques perturbe le silence des hauteurs. Au fur et à mesure que le ciel s’assombrit, les étoiles apparaissent. Jupiter est le premier astre céleste à illuminer le ciel. Puis Antares. A l’intérieur du dôme, l’équipe Speculoos pointe le télescope vers une étoile proche du système solaire. À peine 20 années-lumière, ce qui représente tout de même 200.000 milliards de kilomètres ! Un objectif actuellement impossible à atteindre à notre échelle humaine. Depuis cinq jours, l’équipe tente de détecter autour de cette naine rouge un transit. "Nous déterminons un transit grâce à une baisse d’intensité lumineuse de l’étoile, nous explique Michaël Gillon, responsable de l’équipe de recherche Speculoos. Cette baisse d’intensité s’explique par le passage d’une planète dans l’axe de notre vision. C’est de cette façon, que nous sommes parvenus à déterminer la présence de sept planètes autour de Trappist-1, grâce à ces transits."

L’équipe scrute une étoile pendant une dizaine de jours dans l’espoir d’observer un transit. S’il n’y en a pas, elle passe à la suivante. En réalité, elle mène une course contre la montre. Elle compte emmagasiner un maximum d’observations et découvrir un maximum d’exoplanètes avant le lancement d’ici 2025 du télescope spatial James Webb dans l’espace. À son tour, ce télescope pointera son objectif vers les exoplanètes qui auront été identifiées par ses petits frères terrestres. De sa position dans l’espace, il pourra surtout déterminer la présence ou pas d’une atmosphère et de gaz inhérent à la vie.

Existe-t-il une autre forme de vie dans l’espace ? D’autres planètes situées hors de notre système solaire possèdent-elles, une atmosphère comparable à la nôtre ? Speculoos et le télescope James Webb comptent répondre à toutes ces questions dans un avenir pas si lointain.