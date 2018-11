A son procès, Fourniret attribue son comportement au fait que sa première femme n'était pas vierge

Le procès du tueur en série Michel Fourniret, accusé d'avoir assassiné une femme pour s'emparer du trésor du "gang des Postiches" s'est ouvert mardi devant la cour d'assises des Yvelines. "Elle a eu des vies avant. Irréversible, le résultat", a-t-il de nouveau expliqué, revenant sur son parcours criminel. Il martèle le traumatisme causé chez lui par le fait que sa première femme n'était pas vierge lorsqu'il l'a épousée.

Celui qu'on surnomme "l'ogre des Ardennes" comparaît depuis mardi devant la cour d'assises des Yvelines, en compagnie de son ex-femme (de son troisième mariage) Monique Olivier, pour l'assassinat en 1988 de Farida Hammiche, femme d'un ancien codétenu, afin de lui voler le trésor du célèbre "gang des postiches".

Deux vierges par an

Interrogé sur sa première relation amoureuse par Didier Seban, avocat notamment de Jean-Pierre Hellegouarch, le veuf de Farida Hammiche, Michel Fourniret a répété les explications données lors des enquêtes.

Selon ses aveux de l'époque, il "devait chasser au moins deux vierges par an", une obsession née du fait que sa première femme, qu'il pensait vierge, ne l'était pas au moment de leur mariage. "Si je n'avais pas épousé une femme qui manquait un peu d'inexpérience, ça ne serait pas arrivé", a-t-il froidement répété mardi, avant de poursuivre à la troisième personne.

"Mettez-vous dans la peau d'un gamin puis d'un adolescent qui fait l'armée, ne sort pas en permission, lit, écrit beaucoup, et qui arrive au mariage pas peu fier de se marier puceau", a-t-il asséné, bras croisés, fixant l'avocat dans les yeux. "Ce type-là, ce connard, épouse puceau une dame de 7 ans, 3 mois et 18 jours son aînée, mais qui manquait par trop d'inexpérience", s'est-il emporté.

Cette réalité, "c'est comme un obus explosif dans votre tête. Pigé, mec ? ", a-t-il lancé à l'avocat de la défense, élevant subitement la voix. "Je pige", lui a tranquillement rétorqué l'avocat.

Condamné en 2008 à perpétuité pour le meurtre de sept jeunes filles ou femmes, Fourniret a qualifié cette condamnation de "pas totalement infondée". Concernant sa santé, il a indiqué que "physiquement ça va, moralement, ça peut aller". "Il est exact que je ne suis pas handicapé par une grande maladie", a-t-il ajouté. Il a toutefois régulièrement évoqué ses problèmes d'audition et une mémoire en partie défaillante au cours de cette première matinée d'audience.

Étranglement et coups de baïonnette

Cette fois encore, la victime du tueur en série, qui s'exprime devant la cour d'une voix éraillée, est une femme. Farida Hammiche, 30 ans au moment de sa disparition en avril 1988, était l'épouse du braqueur Jean-Pierre Hellegouarch, partie civile au procès aux côtés de deux sœurs et d'un amant de la victime.

Morte étranglée et frappée à coups de baïonnette près de Clairefontaine (Yvelines) selon les aveux de Fourniret, son corps aurait été enterré non loin. Hellegouarch et Fourniret avaient été compagnons de cellule dans les années 1980 à Fleury-Mérogis (Essonne).

Vingt kilos d'or

En mars 1988, alors que Fourniret a été libéré, Farida Hammiche le contacte à la demande de son mari pour qu'il l'aide contre rétribution à déterrer un trésor enfoui dans un cimetière du Val-d'Oise. Hellegouarch, toujours en prison, a en effet eu vent par un ancien codétenu de l'emplacement d'une caisse à outils renfermant ce trésor.

L'enquête a permis d'établir que cette caisse recelait 20 kg de lingots et pièces d'or, une partie du magot amassé par ce célèbre gang spécialisé dans les braquages de banques à Paris entre 1981 et 1986.

Le trésor une fois déterré, Fourniret et Farida Hammiche le cachent au domicile de la jeune femme, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). L'"ogre des Ardennes" décide ensuite "de se servir lui-même", comme il le dit aux enquêteurs en 2005 : il attire la jeune femme dans un guet-apens et la tue pour récupérer le magot.

Une fois converti, cet or permettra au tueur et à son épouse d'alors, Monique Olivier - qui comparaît pour complicité et recel - d'acheter notamment le château de Sautou, dans les Ardennes, et une maison, ainsi que deux véhicules.

Le procès, qui s'ouvre devant un jury presque exclusivement masculin, doit s'achever vendredi. Fourniret a déjà été condamné à la perpétuité incompressible en mai 2008 pour le meurtre de sept femmes.