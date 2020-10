A quoi ressemblera la maison de l'ère post-Covid ?

A l’intérieur, on voudra respirer de l’air non pollué, les systèmes de ventilation et de filtration de l’eau devraient se répandre. Tout comme les triples vitrages ou autres systèmes d’isolation qui permettront d’alléger la facture énergétique alourdie par le télétravail.

L’habitation idéale offrira aussi des espaces pour s’isoler. Ces derniers temps, le nec plus ultra c’était la cuisine ouverte, sur la salle à manger et le salon, ou l’image sexy du loft new-yorkais. Ça marche quand on va au boulot ou à l’école, ça marche beaucoup moins quand tout le monde se retrouve à la maison.

Et puis on prévoit aussi le retour du garde-manger, pour stocker des denrées en cas de problème. La designer Ilse Crawford rappelle que pour qu’un logement soit fonctionnel, on dit qu’il doit comprendre 15% d’espace de rangement, or c’est la première chose qu’on élimine quand l’espace est restreint.

Cela dit, Michelle Ogundehin, consultante et ex-rédactrice en chef du Elle Décoration UK, 80% des habitations dans lesquelles nous vivrons en 2050 ont déjà été construites. Il faudra donc, selon elle, avant tout penser autrement, se débarrasser de nos vieux réflexes. Pourquoi par exemple toujours mettre les chambres à l’étage ? On pourrait dormir dans une pièce plus sombre au rez-de-chaussée, et profiter des pièces plus lumineuses à l’étage pour les espaces de vie.