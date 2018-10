A qui profite la grève chez Aviapartner?

Le malheur des uns fait le profit des autres. Depuis le début de la grève des assistants aéroportuaires d'Aviapartner à Brussels Airport, jeudi après-midi, 530 vols ont été annulés tandis que 110 vols été déviés. Cela fait les choux gras des transporteurs terrestres. Des dizaines de cars se rendent à Charleroi, Lille, Amsterdam, Rotterdam ou d'autres aéroports pour que les voyageurs puissent prendre un autre vol.

Les cars défilent sur le parking de Zaventem. Les travailleurs des tours opérateurs emmènent les passagers non pas à leur porte d'embarquement mais au parking des autocars.

"Nous allons prendre un bus qui va nous emmener à Amsterdam. De là, je suppose que nous aurons un avion direct, mais je n'en suis pas sûr...", explique une passagère un peu dépitée, "c'est toujours compliqué quand on a des enfants, mais on s'adapte".

Ceux qui ont le sourire, sont les sociétés de transport. "Ici, nous allons à Lille et les passagers dans mon car vont à Djerba", explique un chauffeur de la société de transport Desmet de Charleroi."C'est tout bénéfice pour les transports. J'ai été rappelé en tant que chauffeur, j'ai dû m'adapter. Avec la grève on a plus de travail. Chez Desmet nous avons une dizaine de cars, presque tous sont sur la route".

Au total, ce sont 150 vols sur 550 qui ont été annulés dimanche à Brussels Airport, alors que l'aéroport était censé accueillir un total de 74.000 passagers au départ et à l'arrivée en ce deuxième jour du premier week-end des vacances de la Toussaint.

La grève du personnel d'Aviapartner (bagagistes et assistants aéroportuaires) a commencé jeudi après-midi et, malgré plusieurs réunions de négociations, aucune solution satisfaisante n'a encore pu être dégagée. La direction a dès lors appelé à une conciliation vu l'urgence de la situation. Les discussions doivent ainsi reprendre ce dimanche dans les locaux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, à Bruxelles, et non pas à l'aéroport de Zaventem comme cela a été le cas samedi. Il ne semble toutefois plus certain que la réunion débute à 10h00 comme prévu initialement.