A quelques heures de la fermeture du salon de l'auto: un premier bilan

Dernier jour, ce dimanche, du salon de l’Auto au Heysel. Un salon marqué par l’incertitude des acheteurs potentiels devant des réglementations changeantes de pays à pays. Mais aussi incertitude à propos de la motorisation des véhicules. Vers une baisse des ventes ?

Dans les stands des constructeurs, il a fallu former le personnel pour lui permettre de répondre à tous ces changements technologiques. Pour Anne Wittemans chargée du stand Mitsubishi, cette mission est atteinte. " Comme on s’attendait à cette incertitude de la part des visiteurs, et donc à recevoir énormément de questions de leur part, nous avons formé notre personnel, On s’enquiert du nombre de km effectués par jour, des distances, grandes ou petites, etc. "

Mais d’emballement pour le véhicule électrique, on ne peut encore parler. Comme le résume ce visiteur, " la voiture électrique, on va y arriver, mais pour le moment, ce n’est pas assez fiable".

Bon ou mauvais salon?

Certains professionnels parlent d’un " meilleur " salon grâce à un grand nombre d’offres remises aux futurs clients. Et il y aurait eu plus de monde dans les concessions cette année.

Ce que l’on peut dire à quelques heures de la fermeture définitive du salon de l’Auto, c’est que le cap des 500.000 visiteurs sera franchi avant ce soir. Avec un résultat final toutefois inférieur à celui de l’an passé, mais le millésime 2020 durait un jour de moins.

Les conditions salon, ça continue

Pierre Lamand directeur général du salon de l’auto tire pour sa part un bilan positif de l’opération : " Il y a eu beaucoup de propositions de prix et les gens veulent se projeter dans l’avenir pour probablement finaliser, plus tard, par la signature d’un contrat ". Et si vous êtes à l’achat, pas de panique, les conditions salon durent souvent jusqu’à la fin janvier, voire plus tard encore.

Les chiffres de fréquentation officiels sont attendus en fin de journée.