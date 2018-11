A quelles conditions un patron peut-il surveiller ses employés avec des caméras?

Etes-vous constamment sous surveillance sur votre lieu de travail ? De plus en plus d'entreprises installent des caméras de surveillance sur le lieu de travail. En Belgique, l'année dernière, les demandes d'installation ont augmenté de 7%.

Certains métiers y font appel plus que d'autres, dans les commerces par exemple. Pourquoi cette volonté de surveillance dans les magasins ?

Plus de 1000 euros par mois : c'est le montant perdu par le magasin Kruidvat dans le centre de Mons à cause des vols, explique la gérante Deborah : "Les caméras de surveillance me servent à constater un vol et à pouvoir porter plainte à la police".

Vol interne

Grâce à ces caméras, le directeur d'un supermarché, François-Xavier, attrape plusieurs dizaines de voleurs chaque semaine : "Cela a deux utilités. Premièrement c'est dissuasif: en les voyant, les gens savent qu'ils sont contrôlés, donc on a moins de tentation de voler. Et deuxièmement, au niveau sécurité pour mes agents de sécurité pour contrôler le vol, vérifier quand on a un doute sur quelqu'un. En ce qui concerne le vol interne, chez moi je n'ai pas trop à me plaindre, bien que cela arrive régulièrement". Et les caméras "peuvent aider aussi par rapport à cela".

Un employeur a le droit d'installer des caméras de surveillance sur un lieu de travail. Mais il doit respecter certaines règles, que décrit Amélie de Bonhome, avocate spécialisée dans le droit du travail : "Il doit au préalable en aviser les travailleurs et préciser certaines choses. Quand sont-elles en service? Où sont-elles placées? Pourquoi sont-elles placées? Est-ce pour surveiller la méthode de travail ou pour protéger la marchandise, les biens ou les installations".

En Belgique, près de la moitié des vols dans un commerce sont commis par l'un des travailleurs. Un employé pris en flagrant délit risque un licenciement pour motif grave. Mais en cas de poursuite, la vidéo ne pourra être utilisée que si elle est déclarée.