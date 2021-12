A quel point fait-il plus chaud dans votre commune depuis votre naissance ? Et quelles conséquences pour le futur ?

Le discours est connu : le climat de la Terre change, les phénomènes extrêmes se multiplient un peu partout sur la planète... Mais ces changements climatiques sont-ils perceptibles chez vous, là où vous vivez ? A quel point fait-il plus chaud aujourd'hui dans votre commune par rapport à la situation que vous avez connue par le passé ? Et surtout quels sont les différents scénarios élaborés par les scientifiques pour le futur ?

Pour répondre à ces questions, la rédaction web de la RTBF (inspirée par des formats de la BBC et du New York Times) vous propose un récit interactif original. Une histoire dont vous êtes le personnage principal, voyageur à la fois dans le temps et dans les chiffres.

Les données climatiques utilisées dans ce projet nous ont été fournies par Sébastien Doutreloup, chercheur au Laboratoire de Climatologie de l'Université de Liège. La mise en page graphique est le résultat d'une collaboration avec Karim Douieb, spécialiste de la data visualisation et cofondateur de la société Jetpack.ai.