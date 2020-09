A partir de ce mardi, fini de payer toutes ses courses au supermarché avec des chèques-repas

Payer tout son caddie avec des chèques-repas n'est plus possible à partir de ce mardi 1er septembre.

Bien que dès le départ, l'extension de ces chèques aux commerces visait les produits alimentaires, de nombreux supermarchés ne faisaient jusqu’ici pas la différence entre les denrées et les produits non alimentaires.

Mais le groupe Colruyt annonce que tous ses supermarchés (Colruyt, Okay, Spar et Bio-Planet) distingueront désormais bien les deux types à partir du 1er septembre.

"En concertation avec les émetteurs de chèques-repas et la fédération sectorielle Comeos, nous sommes parvenus à un engagement d’automatiser le processus de distinction", a indiqué une porte-parole de Colruyt. "Une application simple et claire est transparente pour le client et décharge les caissiers."

Dès la rentrée

D’autres chaînes de supermarchés ne faisaient pas non plus la séparation.

Mais Delhaize a indiqué qu’au 1er septembre, les chèques-repas n’allaient plus être acceptés pour les produits non alimentaires.

Wim Van Edom, de Comeos, confirme les changements apportés. "VIA (l’organisation rassemblant les émetteurs de chèques-repas, NDLR) a décidé de mieux contrôler la bonne application du système. Ce n’était pas une mince affaire de réaliser cela correctement partout. Un calendrier avait donc été établi afin de laisser aux magasins le temps d’adapter leurs systèmes de caisse. La crise du coronavirus n’a pas accéléré les choses, mais l’échéance finale a été fixée à septembre."