A Paris, 72 Etats s'engagent à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme

Plus de 70 Etats et une vingtaine d'organisations se sont engagés jeudi à Paris à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme. Les participants ont adopté une déclaration comprenant un catalogue de plusieurs mesures.

Organisée au siège de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la conférence internationale de Paris a réuni sur deux jours près de 500 experts et 80 ministres de 72 pays. Ils ont planché sur le financement du terrorisme international, en particulier celui du groupe Etat islamique (EI) et d'Al-Qaïda.

Lutter contre l'anonymat des transactions financières, renforcer la traçabilité et la transparence des organisations à but non lucratif et des collectes de solidarité, impliquer les grands acteurs d'internet et des médias sociaux, ou encore accroître le soutien aux États vulnérables : telles sont quelques-unes des mesures de la déclaration de principe adoptée à la clôture de la conférence.

Un montant maximal de 10.000 dollars

Le président français Emmanuel Macron avait annoncé la tenue de cette conférence, baptisée "No money for terror - Conférence de lutte contre le financement de Daech et d'Al-Qaïda", lors de son discours aux ambassadeurs de France réunis à Paris fin août.

Les enquêteurs et services antiterroristes du monde entier ont été au cours des dernières années confrontés à des attentats ou des tentatives d'attentats, surnommés "terrorisme low-cost", qui ont mobilisé de très petites sommes d'argent. Et donc difficiles voire impossibles à tracer et à repérer à l'avance.

En janvier 2015, une chercheuse norvégienne, Emilie Oftedal, a étudié pour le compte du Norwegian Defense Research Establishment (FFI) quarante cellules terroristes qui ont, entre 1994 et 2013, organisé ou tenté d'organiser des attentats en Europe. Le résultat est que dans les trois quarts des cas le montant des sommes en jeu pour l'organisation des attaques n'a pas dépassé dix mille dollars.