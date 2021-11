A Namur , le personnel de la SNCB fait l'expérience du handicap.

Cristofore di Natale est responsable de gare. Autant dire que les halls, les quais , il a l'habitude de les fréquenter...Mais rarement , en fauteuil roulant.

Pourtant , à l'initiative de la SNCB, ce manager va effectuer le trajet complet en chaise, depuis l'achat du ticket jusqu'à l'accès aux quais. Et il ne tarde pas à réaliser comment de petits détails peuvent transformer l'acte le plus banal pour les uns, en galère avérée pour les autres.

Ici, ce sont 2 centimètres de dénivelé qui le déséquilibrent, là une porte trop étroite pour passer , un guichet trop élevé pour être atteint facilement, manifestement nos gares ne prennent pas encore suffisamment en compte les besoins des usagers porteurs de handicap . Et ils sont multiples et diversifiés : Les besoins d'une personne non voyante diffèrent sensiblement de ceux d'une personne avec une déficience auditive ou motrice.