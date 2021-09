A la rencontre des sinistrés des inondations à Angleur: "Je vois des gens qui attendent dans leur maison vide, ne sachant que faire"

"Ta maison est réparée, mamie ?" A quatre ans, Lorenz ne comprend pas que la maison dans laquelle il allait jouer tous les jours après l’école est toujours inhabitable. Quatre murs et un toit devenus amnésiques, vidés de tous les objets qui constituaient le quotidien de Léa et de son mari Rosario. Ils s’appellent Rosario, Léa mais aussi Denise, Alphonse, Olivier, Graziella, Salvatore, Quentin, Jean-Luc, Targai. Quelques habitants parmi les nombreuses victimes des inondations qui ont été durement touchés la Belgique à la mi-juillet et singulièrement Angleur où ils habitent.

Léa se partage entre sa maison et celle d’une amie voisine qu’elle surveille. Elle fume une cigarette sur le pas de sa porte et regarde autour d’elle, un peu perdue. La conversation s’engage très vite et tout aussi rapidement, cette dame de 69 ans raconte sa colère : "Je suis en colère contre les compagnies d’assurances", dit-elle, cigarette à la main. "Ma compagnie estime que beaucoup de choses étaient vétustes et nous n’aurons pas grand-chose en retour. Mais ces objets, ces meubles étaient en très bon état. 'Vétustes' ? !" Son mari Rosario renchérit : "La chaudière était vieille mais elle fonctionnait super bien ! Et maintenant ? On estime trop vite que tout est vétuste".

Angleur est une section de Liège, comprenez une ancienne commune du sud de Liège, coincée entre la Meuse et le canal de l’Ourthe, devenue un quartier de la grande ville wallonne au moment de la fusion des communes en 1977. C’est à peu près à ce moment-là que Léa et Rosario Loduca ont acheté leur maison de la rue Saint-Jacques, deux ans plus tard précisément, grâce à la fonderie de zinc de la Vieille-Montagne, anciennement Umicore, où Rosario travaillait. Comme de nombreuses entreprises à l’époque, des maisons avaient été construites à proximité de l’entreprise et proposées à la vente ou à la location aux ouvriers. Aujourd’hui, seuls les murs et le toit de l’habitation restent debout.

A l’intérieur, l’eau a laissé son empreinte. Les murs sont à nus sur une hauteur d’un mètre cinquante environ. "Notre assurance nous a conseillé de brûler les traces noires et les champignons sur les murs et de laisser sécher. C’est n’importe quoi. Nous ne pouvions pas laisser les murs dans cet état et nous avons gratté tout le plafonnage. La brique est à nu, on attend que ça sèche à présent." L’apparition de champignons voire de mérule sur les murs humides est en effet l’une des grosses craintes des victimes des inondations aujourd’hui. Dans certaines habitations, ils ont déjà eu le temps de proliférer.

Léa Loduca nous fait entrer dans sa maison. La porte et les fenêtres sont grandes ouvertes pour laisser l’air circuler et tout faire sécher, ce deux septembre ensoleillé. Les portes en bois sont toujours gorgées d’eau et –Léa nous montre– difficiles à ouvrir.

Léa poursuit sa visite guidée improvisée. Pièce après pièce, elle raconte un meuble, un objet. Elle raconte sa maison, son histoire. Il ne reste plus rien. Arrivée dans ce qui devait être une véranda chaleureuse, elle déclare, au bord des larmes : "J’avais acheté un meuble et c’est ici que mes petits-enfants, j’en ai trois, rangeaient leurs jouets". Les larmes retenues depuis quelques minutes coulent sur les joues de Léa. Deux petits filets d’eau jaillis de sa détresse.

Des bénévoles ont très vite aidé Léa et Rosario Loduca après le débordement du canal de l’Ourthe, situé à 500 mètres derrière leur jardin. "Nous avons reçu une cuisine et un salon. C’est super gentil. Des personnes sont venues de Bruxelles pour nous les apporter. Le problème, c’est que tout ça arrive trop tôt. Tout est là alors que la maison est sens dessus dessous et que les travaux doivent avoir lieu. Ça m’embête parce que je ne pouvais pas dire non mais je ne sais pas où les mettre. On a essayé de le dire aux donateurs et ils n’étaient pas très contents". Cette histoire n’est pas un cas particulier. Les dons affluent parfois en dépit des réels besoins des victimes des inondations.

Quelques maisons plus loin se trouve celle de Denise et Alphonse Krier, les aînés de la rue Saint Jacques. Ils ont 175 ans à eux deux. "Nous vivons ici depuis 56 ans et nous n’avons jamais vécu ça". Le couple est pour le moment logé chez un neveu. Ils sont venus ce jour-là aérer la maison.

Ils étaient aussi devenus propriétaires à l’époque où la Vieille-Montagne fournissait du travail dans le quartier. "Toute notre vie est partie. On n’a plus aucun souvenir", raconte Denise avec résignation. Plus d’albums, plus de photos, plus cartes postales, plus de meubles, plus de rien. Les souvenirs, Alphonse les fait remonter de sa mémoire. Il raconte la Vieille-Montagne et les toits de Paris fabriqués en zinc d’Angleur. Mais Denise n’est pas dupe. La vieille dame digne se demande quand elle reviendra vivre chez elle.

Marcher dans ce quartier de la partie basse d’Angleur revient à entendre le silence des maisons inhabitées depuis les inondations ou le bruit des travaux qui s’y effectuent. Un peu plus loin, rue Denis Lecocq, plusieurs personnes s’activent dans une maison. Il y a Nicolas, Jean-François et Raphaël, trois amis du propriétaire de la maison, Targai. Le propriétaire, lui, est parti quelques jours en vacances parce qu’il "était trop loin", raconte ses amis. "C’était nécessaire. Il appelle tous les jours". Solidaires, ses amis et son frère s’activent dans la maison. Ici, la bonne humeur semble avoir repris le dessus.