A la rencontre des non vaccinés : "Nous ne sommes pas tous des tarés ou des complotistes"

En Belgique, les non vaccinés ne sont pas tous des complotistes aux théories farfelues. Des femmes et des hommes aux histoires très différentes s’y retrouvent. Qui sont-ils ? Pourquoi font-ils le choix de refuser le vaccin contre le Covid-19 ? Ces citoyens s’interrogent souvent sur leur santé et partagent le sentiment commun d’être stigmatisés. Le danger, pour l’anthropologue et professeure à l’UCL Jacinthe Mazzocchietti, c’est que, plus les personnes se sentent exclues, jugées et mises à l’écart, moins il sera facile de faire société.

Léa poursuit : "Si je ne me suis pas fait vacciner contre le coronavirus, c’est principalement parce que je suis dans une procédure de PMA (procréation médicalement assistée, ndlr) depuis deux ans et demi. J’ai déjà du mal à tomber enceinte et, en plus, je suis méfiante. Je n’ai pas envie de me mettre ce stress-là en plus".

Elle explique par ailleurs ses doutes à propos des vaccins contre le Covid-19 en raison des informations "contradictoires" qui circulent, des changements de discours au fil du temps, citant le cas du pourcentage de vaccination nécessaire pour atteindre l’immunité collective… "J’ai un peu de mal à comprendre, mais je pense aussi que les populations à risque ont tout intérêt à se faire vacciner puisque le vaccin protège contre les formes graves de la maladie. Je les encourage même à le faire. Mais moi…"

►►► À lire : Le placenta protège le bébé en fin de grossesse, selon une étude de l’UCLouvain et des Cliniques universitaires Saint-Luc

Le refus de la vaccination est aussi lié à des questions sur la santé et sur le corps pour Adeline (prénom d’emprunt), 35 ans, assistante sociale et professeure en "introduction aux sciences médico-sociales" dans une haute école de Bruxelles. "Je suis enceinte. Avec mon compagnon, on a beaucoup réfléchi à la vaccination, mais on s’est dit qu’il n’y avait pas assez de recul et j’ai préféré éviter le vaccin. Je m’estime en bonne santé et je fais très attention. Mon gynécologue ne pousse pas non plus à la vaccination. Quant à mon médecin généraliste, il n’est pas pro vaccin […]. On s’est renseigné bien sûr mais on n’a pas non plus entrepris des recherches ultra-poussées. Et il y a pas mal de bienveillance autour de nous par rapport à ce choix."