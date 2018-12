A la recherche d'un cadeau de dernière minute? Cette idée ravira (entre autres) vos grands-parents

Avoir Mamy en amie sur Facebook ? Pas toujours une bonne idée... Sans compter les grands-parents qui ne sont pas à l'aise avec internet, les réseaux sociaux et les ordinateurs. Comment faire dès lors pour partager facilement des photos et des souvenirs tout au long de l'année ? Plusieurs solutions existent. Qu'ils s'appellent Neveo, Tribu News ou Famileo, le principe est toujours le même. Tous les membres de la famille téléchargent une application sur leur smartphone et payent un forfait pour un certain nombre de photos. Chaque mois, ils envoient leurs meilleurs clichés avec un petit commentaire. A la fin du mois, un album photo est automatiquement mis en page, imprimé et envoyé par la poste à la personne choisie.

"On trouve ça génial. Comme on n'habite pas les uns à côté des autres, ça nous permet de suivre la vie de tout le monde", raconte Pauline, une utilisatrice de Neveo qui a abonné ses grands-parents. La start-up belge lancée début 2015 a le vent en poupe. Aidée notamment par le bouche-à-oreille, elle revendique 15.000 familles inscrites à son service de partage de photos.

"C'est un des co-fondateurs de Neveo, qui s'occupait de son grand-père qui vivait seul chez lui, qui était en perte d'autonomie (...) l'idée c'était de trouver un moyen de communication ultra-simple pour lui, sans apprentissage, pour pouvoir le reconnecter à la vie quotidienne de chaque membre de sa famille", explique Simon Desbarax, l'un des créateurs de l'application.

Le tarif ? Tout dépend de l'offre choisie : certaines application proposent de payer à la semaine, d'autres au mois ou à l'année. En général, pour un prix qui tourne autour des 10 euros par mois... pourquoi pas à répartir entre tous les membres de la famille.