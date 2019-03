A la découverte du roller derby

Aujourd'hui se tenait à Uccle un tournoi de roller derby. Il s'agit d'un sport d'équipe, qui se pratique en patin à roulettes. Le but est de "passer" les joueurs du camp adverse, sans sortir de la piste. Il s'agit d'ailleurs plutôt de joueuses que de joueurs. Car le roller derby est un sport essentiellement féminin.

Deux équipes de 15 joueuses s'affrontent durant deux périodes de trente minutes. Le but est de marquer un maximum de points en passant l'équipe adverse. Le roller derby est un sport de contact qui se pratique avec un casque et des protections aux poignets, aux coudes et aux genoux. Il ressemble un peu à du rugby ou du foot américain avec des patins.

Ce sport est né aux États-Unis au début du XXème siècle. Il a longtemps été un sport de spectacle, un peu comme le catch, avant de connaître une seconde vie à partir de la fin des années 90, poussé par les mouvements féministes alternatifs.