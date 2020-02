A la découverte de trésors archéologiques cachés de Bruxelles

Où peut-on trouver dans un même espace à Bruxelles, des défenses de mammouth, des pipes en terre cuite ou des verres anciens importés de Murano ? Le département patrimoine archéologique de la Région bruxelloise conserve dans un lieu sécurisé, des milliers d’objets trouvés lors de fouilles archéologiques. Nous sommes partis à la découverte d’une réserve qui raconte l’histoire de Bruxelles.

Pour ouvrir ces réserves situées dans les sous-sols d’un bâtiment du Mont des Arts à Bruxelles, des clés précieusement gardées dans un coffre-fort sont nécessaires.

On y découvre des rayonnages entiers de boîtes qui contiennent des milliers d'objets trouvés depuis de nombreuses années par l'équipe d'archéologues d'Urban Brussels. Chaussures, statuettes, ossements ou verreries, autant d’objets qui permettent de remonter le temps. "Ils peuvent dater de l’époque romaine, médiévale, de la Renaissance ou du 19ème siècle par exemple. On conserve toutes ces choses qui peuvent nous apprendre comment vivaient les gens avant nous à Bruxelles", explique Jef Pinceel, archéologue et responsable du laboratoire Urban.Brussels.

Avant d'être entreposée, chacune de ces traces du passé est d'abord analysée dans un laboratoire. Pour le grand public, ces morceaux de céramiques n'ont rien de spectaculaire, mais pour les spécialistes, il s’agit d’une mine d'informations. "On trouve par exemple des céramiques d'origines diverses. Il y a de la céramique locale, de la céramique mosane, il y a aussi des éléments allemands... Nous retrouvons également différentes formes comme des pots à cuire, des cruches, des éléments de construction,...", explique l’archéologue Stephan Van Bellingen.

La vie des Bruxellois à travers les siècles

Koen est archéobotaniste. Selon lui, c'est lorsque l'on retrouve un WC que l'on peut glaner le plus d'éléments sur les habitudes de vie. "Les latrines sont des structures construites plus profondément dans le sol. Elles sont à l'abri de l'oxygène et donc le matériel organique est parfaitement conservé. On retrouve des semences, des fruits, du bois, des pollens mais aussi des restes animaux comme des œufs de parasites; et tout est bien conservé".

Grâce à ces découvertes, ces chercheurs peuvent très clairement savoir par exemple, qui mangeait quoi et comment, même au Xème siècle. "Dans le haut de la ville, où vivaient les riches, on mangeait du poisson qui venait parfois de loin, ou du gibier; ce que l’on trouvait moins dans le bas de la ville. Pour la nourriture du pauvre, on retrouve des éléments qui font davantage référence au pain ou au bouilli qu’ils mangeaient ", explique Ann Degraeve, responsable du département patrimoine archéologique d’Urban Brussels.

Plus de quarante lieux dans Bruxelles sont fouillés chaque année. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les archéologues ne trouvent pour ainsi dire jamais de pièces d'or ou de bijoux précieux, mais bien des objets de la vie quotidienne très importants pour faire avancer la recherche.