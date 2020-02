A l'UZ Leuven trois personnes sont devenues borgnes après une opération de routine

L'UZ Louvain ne connaît pas encore la cause des opérations ratées à la suite desquelles trois patients ont perdu l'usage d'un oeil mais "ira jusqu'au bout pour la découvrir", a réagi l'hôpital samedi après-midi.

Les trois opérations ratées ont eu lieu durant l'été 2017. Deux personnes, Leen Janssens de Lommel et Jos Mulders de Bree, ont subi une opération de routine à l'UZ Louvain en août et ont ensuite perdu l'usage d'un œil. Un troisième patient a subi le même sort deux semaines plus tard.

L'hôpital collaborera loyalement à l'enquête initiée par le parquet, a-t-il assuré en indiquant avoir fourni, dès le départ, une aide médicale et psychologique aux patients concernés.