"A l'ouest podcast", un atelier radio associatif dans le quartier Beekkant à Molenbeek

En route pour une saison deux

Le projet avait été interrompu au printemps par le confinement. Depuis septembre la radio a pu reprendre ses activité, et leur travail précédent a déjà porté ses fruits. L’épisode 6 de la première saison a été sélectionné au Paris Podcast Festival, une bonne nouvelle qui les pousse à produire une deuxième saison. "Si la première série portait plus sur un portrait de la vie du quartier, la deuxième sera plus journalistique", précise Thibault Coeckelberghs. "On trouve qu’il y a une injustice, alors on va essayer à travers le podcast de réparer cette injustice". Quelle injustice ? En décembre, l’assistante sociale du quartier Souhaila devra quitter le projet à cause d’un changement décidé par la société de logement. Pour Adam et Dounia, ce n’est pas normal, ils auraient dû être consultés avant ce changement. C'est le point de départ de leur l’enquête... à découvrir dans un prochain podcast.