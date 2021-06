À l’origine de la première pride ? Les émeutes de Stonewall, qui opposèrent policiers et clients d’un bar à New York le 28 juin 1969

Le 28 juin 1969, un samedi soir, les clients gays et travestis du Stonewall Inn décident de ne pas se laisser faire. Excédés par la répression de leur communauté, "ils ont enfermé les policiers dans le bar et puis ça s’est transformé en émeutes qui ont duré plusieurs jours", explique Chille Deman.

Or, il y a 50 ans, "il était interdit, aux Etats-Unis, de porter des vêtements du sexe opposé. Le déguisement n’était autorisé que lors de la période de carnaval," explique Chille Deman, ex-président et cofondateur de la Belgian Pride. Ainsi, continue-t-il, "la police organisait régulièrement des descentes au Stonewall Inn. Celui ou celle qui ne parvenait pas à s’enfuir à temps passait une nuit au poste."

Tout débute en 1969, à New York, lorsque les clients d’un bar new-yorkais, le Stonewall Inn, s’insurgent contre les récurrentes descentes de police. A l’époque, ce bar était l’un des rares endroits à accueillir des personnes ouvertement gays, lesbiennes, et des travestis.

Ces émeutes ont également donné naissance à la toute première pride. "Un an plus tard, en juin 1970, une marche a été organisée à New York en hommage à ces événements. L’objectif était aussi de revendiquer des droits pour les homosexuels, qui n’en avaient pas du tout à l’époque", explique Chille Deman. "C’était aussi un coming out collectif où des milliers de gens pouvaient marcher dans la rue, main dans la main, pour montrer qu’ils étaient là."

Ces "Prides" se sont ensuite répandues aux quatre coins du monde et sont finalement arrivées en Belgique dix ans plus tard.

De Gay Pride à Belgian Pride (ou marche des fiertés)

"En Belgique, la première marche a eu lieu en 1979 sous le nom de 'Roze Zaterdag'", explique Chille Deman. "C’était une marche avec peu de participants, initiée par des organisations gauchistes. Ça a duré 3 ans, et puis ça s’est arrêté dans un contexte où le mouvement homosexuel était très attaqué, notamment à cause de l’épidémie du sida".

Finalement, ces marches ont repris dans les années 1990. "A la base, elles devaient se dérouler tous les deux ans, à chaque fois dans une ville différente. Mais quand la marche est arrivée à Bruxelles, en 1996, on a été surpris par le nombre de participants. Il y en avait 4500, soit deux fois plus que lors de la marche précédente. C’était un chiffre énorme pour l’époque", confie Chille Deman. "On a donc décidé d’organiser une marche chaque année pour célébrer la diversité. Elle a été appelée Belgian Lesbian & Gay Pride. Ensuite, c’est devenu simplement 'Belgian Pride'".

A l’international, l’appellation "Gay Pride" a peu à peu été abandonnée au profit de "marche des fiertés" pour inclure toutes les réalités du mouvement LGBTQI +. "Il n’y a pas que des gays et des lesbiennes, il y a aussi les transsexuels, les intersexes etc.", explique Chille Deman. "Dans le langage courant, on parle encore de Gay Pride, mais ça n’englobe pas tout le monde. Vu que ce n’est pas très pratique de dire "LGBTQI + Pride', on a opté pour 'Belgian Pride'."