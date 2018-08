À l'hôpital universitaire de Gand, on traite la douleur grâce à la réalité virtuelle

Une société belge a mis au point un dispositif médical innovant qui permet de réduire l’anxiété et la douleur des patients. Pendant que les médecins lui prodiguent des soins, le patient regarde à travers ses lunettes à réalité virtuelle. Il réalise ainsi des exercices de respiration et regarde des images apaisantes. Le tout permet de rendre le traitement plus supportable.

"Grâce à ce système, le patient est complètement détourné de la réalité. on lui suggère de se concentrer sur la respiration et sur soi. On va donner des outils au patient afin qu'il garde lui-même le contrôle de son stress. L'objectif est diminuer son attention sur la douleur et l'intervention", explique à la VRT Bart Huys d'Oncomfort, la société wavrienne à l'origine du dispositif.

Ces lunettes sont utilisées dans le centre des brûlés à l'hôpital universitaire de Gand et Karel Claes, chirurgien plastique, est satisfait: "On l'utilise toujours en combinaison: le patient reçoit d'office son anesthésie, des anti-douleurs. Mais on voit que l'on peut diminuer la dose d'anti-douleurs grâce à l'utilisation des lunettes à réalité virtuelle. Du coup, le patient souffre moins de vertiges."