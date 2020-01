A l’approche du Brexit, les pêcheurs s’inquiètent sur la côte belge

Le Brexit, c’est le sujet au port pour le moment. Les grossistes, les vendeurs, discutent avec les pêcheurs qui reviennent du large britannique. Les filets sont bien remplis ces semaines-ci. "Pour le moment, en cette saison, il y a plus de poissons là-bas, explique Pete, qui travaille ici depuis vingt ans. Les grands poissons, les poissons plats, c’est là-bas… tous les bateaux y sont." Peter a toujours vendu ces poissons des eaux Britaniques. Si un jour il faut aller ailleurs ça aura forcément un impact sur ses prix. "Pêcher peut-être en Norvège, ou plus loin d’ici… tout sera plus cher, et pour nous c’est un problème", se désole le pêcheur.

Un peu plus loin sur les quais, Tim termine de nettoyer la criée au tuyau d’arrosage. Lui non plus ne se fait pas d’illusion, si les mers Britaniques ferment, ça fera des dégâts pour l’emploi. Il n’y aura pas de place pour tout le monde dans les eaux belges. "C’est une petite place pour tous les bateaux, le marché ne va pas être le même, précise-t-il. Il n’y aura pas assez de poissons pour rester pêcher."

En attendant, les filets sont presque repliés. Un peu de repos, les bateaux repartent la nuit prochaine... direction l’Angleterre.