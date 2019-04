À l'aéroport de Charleroi, le soulagement pour les vacanciers sur le départ

C’est parti pour deux semaines de vacances de printemps. Et qui dit vacances, dit forcément départs en avion. Ce vendredi, ils sont nombreux à prendre la direction des aéroports, qui vont accueillir deux millions de personnes tout ce week-end. Des voyageurs soulagés. Car contrairement à hier, les agents de sécurité ne font plus grève.

Pour Mirella, ce sera Tenerife: "Je vais rejoindre mes parents, je vais chercher le soleil, je suis contente". Pour Guido, néerlandophone, direction la France : "On part à Bordeaux pour faire le Canal du Midi en vélo, jusqu’à Béziers". Françoise, elle, revient chercher ses petits-enfants pour les emmener chez elle, à Carcassonne.

Sans surprise, le sud est privilégié. Une bonne dose de soleil pour lancer ce mois d’avril. Et tous sont rassurés : la grève des agents de sécurité d’hier a cessé. "Vacances, j’oublie tout", certains n’étaient même pas au courant ! D’autres ont tout de même suivi d'un œil la situation: " Je me suis renseigné un petit peu, mais inquiète, non. Je suis venue cool, même si, c’est vrai, j’ai suivi un peu l’actualité ", nous dit, par exemple, notre voyageuse vers Tenerife.

Une bonne nouvelle pour l’aéroport… qui reste vigilant

Pour les deux semaines à venir, ce sont quatorze à quinze mille personnes qui vont, chaque jour, décoller de Charleroi. Le retour à la normale, c’est donc une bonne nouvelle pour l’aéroport et son porte-parole explique Vincent Grassa : "Nous avons aujourd’hui une capacité de 100% au niveau du contrôle sûreté et donc un flux très facile et aisé pour les voyageurs et les voyageuses." La direction reste donc prudente mais optimiste.

Hier, Charleroi Airport a tourné au ralenti entre onze heures du matin et jusqu’à quatorze heures. La grève des agents de sécurité a complètement bloqué l’aéroport et des milliers de personnes. Les agents, de la société Securitas, sous-traitant choisi par l’aéroport, dénonçaient leurs conditions de travail et leurs salaires précaires.