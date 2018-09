A Faux-les-Tombes, la rentrée scolaire se fera en yourte

A Faulx-Les-Tombes, dans la province de Namur, 23 enfants s'apprêtent à faire leur rentrée scolaire dans une classe assez particulière: une yourte !

Des élèves de la 1ère à la 4ème primaire.

Depuis janvier dernier, la yourte a en effet été choisie comme solution provisoire pour augmenter le nombre de place, en attendant l'ouverture d'une autre école communale.

Julie Degroote est l'enseignante qui a porté le projet: "Je m'interroge sur la pdégogie depuis longtemps et j'avais envie de proposer une pédagogie où les enfants sont auteurs de leur apprentissage, où ils apprennent, avec autonomie, dans le plaisir, et qui mélange les niveaux d'âge. Dans cette optique, le cercle incite aux rassemblements, et ça permet d'avoir une vision d'ensemble de l'espace".

Pas question d'ouvrir de nouvelles yourtes pour autant. L'objectif, ça reste une nouvelle école communale. La yourte, elle, deviendra alors une bibliothèque ou un atelier artistique...