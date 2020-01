A Dunkerque, une école maternelle propose des cours de néerlandais

L'école maternelle Alain Savary de Dunkerque lance un projet-pilote original. Deux jours par semaine, les enfants suivent les cours en néerlandais.

"Après cinq mois, les enfants ont déjà appris pas mal de néerlandais", se réjouit l'institutrice française Déborah Dequidt auprès de la VRT. Le lundi et mardi, les cours se donnent dans la langue de Vondel, dans cette ville située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière franco-belge. Les élèves y apprennent par exemple les couleurs ou on leur lit des contes comme "Vos en Haas", le renard et le lièvre.

Vinciane Lecocq, assistante pédagogique belge, est présente dans la salle de classe : "Nous avons commencé en septembre dernier. Les tout-petits ont fait de grands progrès en néerlandais. Ils connaissent des chansons et des poèmes. Mais il y a aussi les rituels qu'ils entendent plusieurs fois par jour. Ils comprennent ce qu'ils doivent faire quand, par exemple, je leur dis de marcher en rang par deux".

De nombreux parents d'élèves travaillent en Belgique et se rendent compte de l'intérêt d'apprendre le néerlandais pour se faire une place sur le marché du travail à l'avenir. Muriel Boucherie, assistante linguistique néerlandaise, constate que l'apprentissage se déroule sans accroc : "Les tout-petits imitent les sons du néerlandais sans se rendre compte que ce sont des mots. C'est un âge idéal pour apprendre une langue autre que sa langue maternelle. Ils ne remarquent même pas qu'il y a de grandes différences entre le néerlandais et le français."

C'est la municipalité de Dunkerque qui est à l'origine de cette initiative qui est censée durer trois ans. Après cette période, une évaluation aura lieu pour voir si le projet se poursuivra. Un exemple à suivre en Belgique francophone?