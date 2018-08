À défaut des Ardennes, vous pouvez faire du kayak dans le Limbourg

Pour bon nombre de Belges, les Ardennes riment avec promenades en forêt mais aussi avec balades en kayak. Avec les chaleurs estivales actuelles, les plans de certains vont devoir changer: depuis ce matin, il n'est plus possible de faire du kayak sur les cours d'eau en Wallonie. Il existe pourtant une alternative... dans le Limbourg.

À 20 kilomètres de Genk et à 50 kilomètres de Liège, on retrouve Kajak Maasland, un établissement qui s'occupe de la location de kayaks, de raftings et de canoës. Il est situé à la frontière entre les frontières néerlandaise et belge, à quelques kilomètres au nord de Maastricht.

Les kayaks peuvent naviguer sur deux canaux, l'un du côté belge (Zuid-Willemsvaart) et l'autre du côté néerlandais (canal Julianna). Là-bas, il est toujours possible de pagayer, comme l'explique Alice Awouters de Kajak Maasland : "Les autorités maritimes font en sorte qu'il y ait toujours assez d'eau pour garantir un stock suffisant de poisson."

Ces deux canaux sont seulement destinés à la navigation récréative. L'eau n'y est en effet pas assez profonde pour laisser passer des bateaux de transport. Pour ce type de navires, il y a le Canal Albert qui relie le Port autonome de Liège sur la Meuse au port d'Anvers, sur l'estuaire de l'Escaut.

Été à succès

Les amateurs de kayak peuvent choisir entre différents parcours allant de 9 à 21 kilomètres. Certains Limbourgeois, revenus bredouilles de leur escapade à Durbuy, se sont décidés à faire du kayak dans le Limbourg. Situé à seulement une quarantaine de kilomètres d'Aix-La-Chapelle, Kajak Maasland attire aussi beaucoup de touristes allemands.

Alice Awouters se réjouit du succès de cet été: "Même s'il n'est pas encore possible d'avancer un chiffre exact, il y a beaucoup plus de visiteurs que l'année dernière où il ne faisait pas beau."