A cheval sur deux communes, une même rue possède deux fois les numéros impairs

Certains diront que c'est une histoire belge. C'est en tout cas une histoire absurde.

Cette histoire, c'est celle d'une rue en Hainaut. La rue des Charbonniers qui est à cheval sur deux communes. D'un côté, on retrouve le village de Stambruges, dans l'entité de Beloeil. De l'autre, c'est Ville-Pommeroeul, dans l'entité de Bernissart.

Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que la rue n'est composée que de numéros impairs sur chaque commune. Cela signifie qu'il y a deux maisons avec le n°1, deux maisons avec le n°3...

"Vous imaginez aisément les situations kafkaïennes que cela peut engendrer", lance Michel, comptable et habitant au n°3, côté Stambruges. "Le facteur se trompe moins souvent maintenant mais cela arrive encore que je reçoive le courrier de l’autre n°3 de la rue des Charbonniers. Même chose pour les colis. Il faut s'assurer que ce soit bien son colis avant de l'ouvrir. Quand ma voisine d'en face qui est gynécologue me transfère des documents comptables, ça va. Si je dois recevoir des documents médicaux, c'est plus délicat. Et je ne vous parle pas des livraisons de pizzas. Il faut s'attendre à ce qu'elles arrivent parfois froides. Les livreurs habituels connaissent le problème de la rue, mais pas tous..."

Rosario, qui habite au n°13 de la rue des Charbonniers, toujours du côté de Stambruges, a trouvé la parade pour les pizzas. "Je n’en commande plus, tout simplement. Comme ça, je suis certain qu'elles ne seront pas froides", lâche-t-il, hilare.

De l'autre côté de la rue, du côté de Ville-Pommeroeul donc, Boris attend encore aujourd'hui - il plaisante bien sûr - certains invités. "Des personnes se rendent à l'autre n°9 de la rue pour des rendez-vous et ils m'attendent. Mais je ne suis pas là-bas bien sûr. Et le plus cocasse encore dans cette histoire, c'est qu'ils ne peuvent pas m'appeler pour savoir où je suis. Au-delà du n°7, il n'y a plus de réseau. Et eux, ils croient que je leur ai fait faux bond."

Au n°5, toujours du côté de Ville-Pommeroeul, Edith assure que sa maison n'est pas à vendre. "Il y a quelques mois, les personnes désireuses d'acheter la maison du n°5 de la rue, mais côté Ville-Pommeroeul, passaient devant ma maison et me posaient des questions. Mais je la garde, moi, ma maison."

A la longue, les habitants de la rue des Charbonniers se sont habitués à leur situation. Ils s'entendent bien en plus, et ils organisent chaque année une fête des voisins. C'est à chaque fois l'occasion de se rencontrer, de raconter des anecdotes, voire de rendre à son propriétaire lettres, colis... et pizzas froides.