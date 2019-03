A cause de la Chine, de nombreuses villes américaines arrêtent de recycler

Cela fait maintenant plusieurs mois que la Chine a décidé d'adopter des règles plus strictes quant à l'importation de déchets. Après avoir annoncé l'arrêt de l'import de 24 catégories de papiers, de textiles ou de plastique, le géant pays asiatique a ajouté, en janvier dernier, 32 autres types de déchets solides dont des pièces automobiles où des rebuts d'acier inoxydable...En conséquence, les déchets qui étaient auparavant destinés à la Chine, s’amassent désormais dans les centres de tri de nombreuses villes américaines. Certaines villes abandonnent même le recyclage.

La Chine, premier importateur mondial de déchets, ne veut plus être la poubelle du monde. Mais cette décision impacte les Etats-Unis, premier exportateur mondial de déchets. Comme le rapporte le New York Times, de nombreuses villes américaines doivent faire face à l'accumulation des déchèts, dont certains sont désormais incinérés, depuis que Pékin à informé l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en juillet 2017 de sa décision.

Pendant des décennies, les Etats-Unis ont envoyé en Chine des navires entiers contenant des tonnes de déchets afin que ceux-ci soient réutilisés. Aujourd'hui, les entreprises américaines de gestion des déchets du pays font désormais savoir aux villes américaines qu'il n'y a plus de marché pour leur recyclage. Les administrations ont donc deux choix: payer des taux beaucoup plus élevés pour se débarrasser du recyclage ou tout incinérer. La plupart choisissent la deuxième option.

Pour combler le manque d'acheteurs, les entreprises de recyclage récupèrent ainsi leurs profits perdus en facturant davantage les villes, parfois quatre fois plus que l'année précédente. Face à la flambée des coûts, les villes doivent parfois faire des choix difficiles. "Nous sommes au milieu d'une crise du recyclage en ce moment", explique Fiona Ma, trésorière de Californie, un état ou le coût du recyclage a énormément augmenté ces derniers temps.

A Philadelphie, environ la moitié des 1,5 million de matières recyclées est brûlée dans un incinérateur qui convertit les déchets en énergie. À Memphis, l’aéroport international possède encore des bacs de recyclage autour des terminaux, mais le contenu est systématiquement renvoyé dans une décharge. Le mois dernier, les responsables de la ville de Deltona, en Floride, ont tout simplement suspendu leur programme de collecte sélective. Ces trois villes ne sont que quelques exemples des problèmes qui frappent actuellement l'ensemble des Etats-Unis.

"Plus tôt nous accepterons l'impossibilité économique du recyclage, plus vite nous pourrons progresser dans la résolution du problème de la pollution plastique", déclare Jan Dell, ingénieur au sein de Last Beach Cleanup, un groupe qui travaille avec des investisseurs et des ONG sur la réduction de la pollution par le plastique.

"Le recyclage est dysfonctionnel depuis longtemps", déclare quant à lui Mitch Hedlund, directeur de l'ONG Recycle Across America. "Mais peu de gens ont vraiment remarqué que la Chine était notre dépotoir".

L'an dernier, la Chine a acheté plus de la moitié des déchets recyclables exportés par les Etats-Unis qui vont désormais devoir trouver d'autres solutions pour sortir de cette impasse écologique.