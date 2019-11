À bûches ou à pellets, le feu au bois séduit un Belge sur dix

Pour résister au froid, un Belge sur dix se chauffe au bois. Ce matériau gagne du terrain par rapport à d'autres combustibles comme le gaz ou le mazout. Un choix poussé par des raisons économiques, mais aussi écologiques: le bois est neutre en carbone. L'arbre qui pousse compense grâce à la photosynthèse les émissions de CO2 de celui qu'on brûle.

"Ces trois dernières années, nos ventes de poêles au bois et aux pellets augmentent d'environ 15% par an", constate Gaël Drappa, directeur d'une entreprise de poêlerie et cheminée à Strépy-Bracquegnies. "Avant, les feux au bois étaient davantage décoratifs et d'appoint. Aujourd'hui, ils peuvent suffire pour chauffer une maison, car les appareils sont plus performants et les logements mieux isolés".

L'allumage inversé

"L'avantage du pellet, c'est sa facilité d'utilisation et la possibilité de programmer la machine", explique M. Drappa. Le bois demande un peu plus de travail au quotidien, mais il crée une ambiance et un confort un peu supérieurs".