À Bruxelles, les commémorations auront lieu à plusieurs endroits notamment à la colonne du Congrès, au monument du soldat inconnu. Le Roi Philippe est arrivé à 10h30 place du Congrès. Le Roi y a tenu un discours en hommage aux soldats tombés lors de la guerre et a appelé les jeunes à devenir les constructeurs d'un monde de paix.

11h : Deux "Last Post" à Ypres

Vers onze heures, le traditionnel "Last Post", sonnerie du clairon en hommage aux soldats qui ont perdu la vie, a retentit à Ypres. Depuis 1928, ce Last Post a lieu tous les jours en soirée mais en ce jour particulier, un "Last Post" supplémentaire a été organisé en matinée. Cette cérémonie a été suivie par une série d'hommages aux combattants du Commonwealth. Geert Bourgeois, le ministre-président flamand était notamment présent.