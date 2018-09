A Bruxelles, l'art urbain a trouvé son temple européen

Les peintures "Tête de satyre " (Rubens), "L'homme au turban rouge" (Van Eyck) et "La chute des anges rebelles" (Brueghel l'Ancien) reproduit par le graffeur italien Andrea - © Tous droits réservés

T-Kid et Cope2, deux monstres sacrés du street art présents à Bruxelles

Parmi les artistes qui ont apposé leur griffe entre les murs de l'ex-supermarché, il y a l'Américain T-Kid, l'un des papes du street art: "Ici à Bruxelles, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. C'est vraiment excitant pour moi parce que je travaille avec certains artistes locaux. J'apprends des techniques qu'ils utilisent et je les incorpore dans mes œuvres."

Depuis ses débuts dans les années '70, le monde du street art a beaucoup changé. A l'époque, taguer vous envoyer illico en prison: "J'ai été arrêté trois fois! C'était illégal. C'était très excitant, c'était nouveau, j'étais l'un des premiers à le faire. J'écrivais mon nom sur des trains. J'en suis venu aux graffitis via les gangs en 1973 et en 1977 je me suis fait tirer dessus. J'ai décidé de quitter les gangs et

de peindre par moi-même et je me suis consacré à peindre des trains, seul. Ma galerie, c'était le métro new-yorkais et j'ai appris à m'exprimer ainsi au lieu de la violence et tout ça".