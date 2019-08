À Brussels Airport, un passager sur six arrive de ou part pour l'Espagne

Sur les 25,7 millions de voyageurs ayant transité par l'aéroport de Zaventem en 2018, près de 4,1 millions s'envolaient pour ou arrivaient de l'Espagne. Devançant l'Italie (environ 1,9 million de voyageurs) et l'Allemagne (1,8 million), l'Espagne représente la destination la plus populaire à Zaventem. C'est ce que rapporte la publication "BRUtrends", une publication annuelle qui recense les chiffres et les tendances de l'aéroport bruxellois.

Madrid et Barcelone représentent les destinations les plus populaires à l'aéroport de Bruxelles avec respectivement un million et 940.000 passagers. À la troisième place, on retrouve la capitale portugaise Lisbonne avec 734.000 voyageurs.

Quatre passagers sur cinq (soit 20 millions) choisissent l'aéroport de Bruxelles pour des destinations européennes, le reste (cinq millions) optant pour des vols intercontinentaux.

New York, près de 10% des vols longue distance

Parmi les destinations intercontinentales, New York est en tête avec 473.000 passagers, soit 8,5% des vols longue distance. Dubaï arrive deuxième avec 343.000 passagers et Tel Aviv troisième avec 288.000.

Plus loin, le rapport souligne que quatre vols commerciaux sur dix en provenance ou au départ de l'aéroport de Bruxelles sont opérés par Brussels Airlines, soit 81.000 des 202.658 vols effectués en 2018. Derrière, on retrouve Ryanair, avec 13.939 vols et TUIfly avec 11.918 vols. À elles seules, les dix plus grosses compagnies aériennes représentent 69% du trafic aérien de Zaventem.

Autre fait notable, trois types d'avion prennent en charge près de six vols commerciaux sur dix. En effet, 26% des vols se font à bord d'un Airbus A319, 21% à bord d'un Airbus A320 et 12,5% à bord d'un Boeing 737-800.

En 2018, 68 compagnies aériennes commerciales, desservant 70 pays, étaient actives sur l'aéroport de Bruxelles ainsi que 17 compagnies aériennes cargos.