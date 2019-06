À 9 ans, Félix a réussi son CEB !

"Le français, c’est mon rival mais je crois que je me suis bien débrouillé", rassure Félix. "J’étais pressé de passer le CEB, d’en finir avec les révisions. Je préfère apprendre des nouvelles choses ", explique le petit garçon qui ne semble pas être effrayé par l’enseignement secondaire. "Ça ne me fait rien. Mes amis seront avec moi l’année prochaine".

Quand on lui demande le métier qu’il aimerait exercer ? Félix répond psychiatre parce que "j’aimerais comprendre ce qu’il y a dans la tête des gens", confie-t-il.

"Il a toujours eu des facilités "

Sa maman Fatim s’en rend compte lorsqu’il est en troisième maternelle, "la question qui revenait souvent après l’école c’était : Mais maman, pourquoi la maîtresse répète tout le temps la même chose ? ". Félix présente rapidement des facilités d’apprentissage, "cela ne fait pas de lui un génie pour autant, il n’a pas la science infuse", explique sa maman, "c’est juste qu’il comprend vite, sa capacité à intégrer une matière est peut-être plus rapide que chez les autres. A l’âge de 5 ans, il pouvait lire. Il m’a demandé de lui apprendre parce que cela ne se trouvait pas dans le programme de l’école".

Un parcours scolaire particulier

Après les maternelles, Félix part vivre avec sa famille à l’étranger. Il est scolarisé pendant deux ans à l’école américaine : "il a fait ses deux premières années de primaire en anglais. Quand il est revenu en Belgique, il a sauté la troisième année. Il a fait sa quatrième année. Ça s’est très bien passé ".

En septembre, il entre en cinquième primaire mais une fois encore, c’est trop facile, "je voulais qu’il utilise toutes ses capacités, j’avais peur qu’il ralentisse, qu’il s’endorme", raconte Fatim. Il est donc passé en sixième primaire après les examens de décembre mais "ce n’est pas une décision qu’on prend à la légère", précise-t-elle, "on en a discuté avec la directrice de l’école, les enseignants, les responsables du centre PMS et un spécialiste des jeunes à haut potentiel".

Est-il assez mature pour aller à l’école secondaire ?

"C’est un petit garçon extraverti, il va se faire des amis. Les premières semaines seront peut-être compliquées car il va devoir expliquer pourquoi il est le plus jeune. Mais je ne me voyais pas le laisser en quatrième primaire. Il est demandeur. C’est lui qui m’a dit qu’il préférait évoluer à son rythme plutôt que de rester avec des enfants de son âge", souligne Fatim. "Et au niveau des discussions, on n’a pas peur. Il est habitué à être avec des plus âgés. Il passe beaucoup de temps avec son frère qui a douze ans", ajoute-t-elle.

Sa maman qui tient à ce qu’il fasse des activités en dehors de l’école, "il fait du football. C’est important. Je veux qu’il continue aussi de s’amuser, de blaguer avec les enfants de son âge".