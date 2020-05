A 13 ans, Ilyas est confiné depuis le jour de sa naissance

Sur son visage, de nombreuses petites taches témoignent du ravage que les ultraviolets peuvent faire rien que sur sa peau. En termes plus scientifiques, Ilyas souffre de Xeroderma Pigmentosum, une hypersensibilité aux rayons ultraviolets. Cette maladie très rare, il y aurait environ 6 cas en Belgique, impacte lourdement la vie de ceux qui en souffrent et de leur entourage.

Pour Ilyas, impossible de sortir à la lumière du jour, du moins sans ses équipements de protection. Si certains trouvent que porter un masque est inconfortable, pour Ilyas, se protéger c’est enfiler, hiver comme été, des gants, des vêtements à manches longues, des lunettes de protection et ce fameux casque, qui ressemble en effet a celui d’un astronaute, mais qui couvre surtout son cou, et le protège des UV tout en lui permettant de respirer (tant qu’à faire).

Faites comme moi, restez chez vous

Mais pour réduire un maximum les risques, ces sorties sont plutôt rare, limitée bien souvent à l’essentiel. Tiens donc, un peu comme un confinement, sourit Ilyas : " moi j’ai l’habitude, c’est comme ça depuis que je suis petit. " Et à ceux qui pourraient trouver ce confinement long, il réplique avec une certaine sagesse : "Il vaut mieux patienter, comme ça passe, et tout le monde aura l’habitude, comme moi. Donc patienter calmement, soyez prudent, faites comme moi, rester chez vous ".

Le jeune homme admet tout de même que ses amis de l’école et sa grand-mère lui manquent mais ajoute qu’avec le confinement, tous ses frères et sœur et ses parents sont aussi plus souvent à la maison disponible pour jouer avec lui.