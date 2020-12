95% des moineaux ont disparu de Bruxelles, notamment à cause de la malaria aviaire, et du réchauffement climatique

La disparition des populations de moineaux est devenue une réalité de plus en plus présente dans les grandes villes d’Europe. La Belgique ne fait pas exception. Depuis 1992, on parle, à Bruxelles, d’une perte de 95%.

Si les causes exactes restent une énigme, on peut néanmoins épingler parmi celles-ci la rénovation des bâtiments avec la disparition des cavités qui servent traditionnellement d’abri à ces oiseaux, ou encore l’effondrement des insectes, attaqués par les pesticides.

Une nouvelle cause vient cependant de faire son apparition : la malaria aviaire. Et elle serait liée au réchauffement climatique. Qui dit réchauffement, dit apparition dans nos régions notamment de moustiques, communément plutôt présents dans les zones tropicales. Ces moustiques piquent les moineaux et leurs oisillons, leur transmettent la malaria aviaire, ce qui les décime.

"La découverte a été faite lors de recherches en Grande-Bretagne, à Londres et dans d’autres centres urbains", indique Alain Paquet, ornithologue chez Natagora, "et on a pu ainsi mettre en évidence le lien entre la disparition des moineaux et l’apparition de cette maladie, qui accélère encore leur raréfaction".