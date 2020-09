9,2% des tests positifs à Bruxelles, 6% à Liège : dans quelles provinces le virus circule-t-il le plus actuellement ?

Le coronavirus recommence à beaucoup circuler en Belgique, mais c’est surtout vrai à Bruxelles, et en provinces de Liège et de Brabant wallon.

1881 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en 24 heures ce 25 septembre. Le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 1476 par jour entre le 15 et le 21 septembre. Le taux de contamination pour 100.000 habitants, calculé sur la période allant du 8 au 21 septembre, dépasse désormais les 150 (+144%), et est un des plus élevés d’Europe derrière la France, l’Espagne, la Tchéquie et le Luxembourg.

L’augmentation des cas concerne toutes les provinces, à l’exception du Limbourg, où cela redescend légèrement. Elle est particulièrement importante en Hainaut (+78%) et en Brabant wallon (+108%) notamment, même si c’est à Bruxelles que l’on recense toujours le plus de cas (2215 en une semaine, 724 de plus en une semaine).

Mais on le sait, le nombre de cas recensés dépend aussi fortement du nombre de tests effectués. Or, selon les chiffres que vient de diffuser Sciensano, le nombre de tests varie très fort d’une province à l’autre. Ainsi, on n’a réalisé sur une semaine que 1610 tests pour 100.000 habitants, contre 2418 tests pour 100.000 habitants, soit proportionnellement 50% de plus.

Ce qu’il faut aussi examiner, c’est donc la proportion de tests positifs, et ce taux est particulièrement affolant à Bruxelles, Yves Van Laethem l’a souligné ce vendredi lors de la conférence de presse du centre de crise : "On y a observé un taux de positivité dans les tests pratiqués de 9 à 10%, ce qui est le double de la moyenne nationale. Et donc très clairement, tout spécifiquement à Bruxelles, la circulation du virus est encore extrêmement présente".