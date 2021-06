88,32% des élèves ont réussi le CEB : "pas de catastrophe suite à la crise sanitaire"

A première vue, la crise sanitaire n’a pas eu d’impact sur les résultats des élèves. Dominique Lafontaine, présidente du département des sciences de l’éducation à l’ULiège, confirme : “La différence entre le taux de réussite global de cette année et celui de 2019 (en 2020, il n’y avait pas eu d’épreuve) est vraiment minime, elle est de l’ordre de la marge d’erreur. On a déjà eu des variations bien plus importantes. On n’assiste donc pas à une catastrophe.”

Le Certificat d’Etudes de Base est une épreuve certificative externe (donc commune à l’ensemble des écoles primaires) destinée à vérifier l’acquisition des compétences nécessaires pour entrer à l’école secondaire. Les tests portent sur le français, les mathématiques et l’éveil (histoire-géographie, et sciences). Voici les résultats dans le détail :

L’épreuve a bel et bien eu lieu cette année, après avoir été annulée en 2020 pour cause de pandémie. Sur les 52.792 élèves de 6e primaire qui ont présenté le CEB, 46.627 l’ont réussi, ce qui représente un taux de réussite de 88,32% , ce qui est légèrement inférieur au taux de réussite moyen de 2019 qui est de 90.49%.

Les écoles fondamentales ont été moins perturbées par la crise sanitaire que le secondaire, mais il y a tout de même eu des jours de fermetures : une semaine supplémentaire à la Toussaint, une semaine supplémentaire à Pâques, auxquels il faut ajouter les fermetures ponctuelles à cause de clusters.

Pour respecter les conditions sanitaires, les enseignants ont exceptionnellement corrigé les copies de leurs propres élèves. “Cela brouille encore plus les comparaisons que l’on peut faire d’une année à l’autre, précise Dominique Lafontaine, alors que ces tests ne se prêtent déjà pas, à la base, à une comparaison rigoureuse et scientifique.” Impossible de dire quel impact cela a pu avoir. “On sait qu’il y a des biais, que c’est plus difficile d’être objectif avec ses propres élèves mais pour certains élèves ça peut jouer positivement, pour d’autres négativement.”

Autre particularité cette année : les écoles ont été mises au courant des essentiels sur lesquels porteraient les épreuves du CEB. Les tests en eux-mêmes n’ont pas été adaptés : on a repris les épreuves de 2020 qui n’avaient pas servi puisqu’elles avaient été annulées. “Donc, tout en gardant les épreuves de 2020, on a eu à peine 2% de différence avec 2019, quand on était dans des conditions normales”, se félicite Francis Renier, coordinateur de l’inspection de l’enseignement fondamental.

Si on regarde les résultats par matière, les résultats en éveil sont tout à fait similaires à ceux de 2019. En mathématiques, ils sont moins bons (71,52% par rapport à 74.47% en 2019). C’est en grandeurs que le score est le plus faible. Pour Francis Renier, c’est compréhensible : “Les grandeurs c’est ce qui est le plus discriminatoire pour les élèves. Les professeurs ont peut-être eu moins de temps pour les manipulations, les aspects plus concrets. Mais bon ce n’est pas non plus une chute exceptionnelle !”

En français, par contre, les résultats sont meilleurs (78,14% contre 70,98% en 2019). “Là aussi, on a sans doute une explication, précise l’inspecteur. Pour la première fois, on avait précisé sur quel type d’écrit (la lettre) porterait l’épreuve. On a fait ça pour rassurer les enseignants et les élèves, manifestement ça a marché.”

Dominique Lafontaine, de l’ULiège, ajoute : “En mathématiques, il peut y avoir un impact si on a un peu moins de temps pour voir une matière, alors qu’en français les apprentissages se font plus sur la longueur. Si vous prenez la compréhension d’un texte lu oralement, par exemple, c’est vraiment une compétence qui se travaille depuis la première année.”

La professeure conclut : Les chiffres ne permettent pas de dire qu’il y a eu un déficit d’apprentissage à cause du Covid-19. Pour les élèves qui n’ont pas réussi le CEB, il est toujours possible d’introduire un recours.