87.051 tests Covid effectués le mardi 23 mars, un record depuis le début de l’épidémie : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Alors que les responsables politiques de la lutte contre le coronavirus devraient annoncer une évolution dans la stratégie de testing en Belgique (sans doute une intégration des tests rapides), la mise à jour du tableau de bord des chiffres de l’épidémie de coronavirus de Sciensano laisse apparaître que l’on a battu un record mardi dernier.

Mardi 29 mars, 87.051 tests PCR pour détecter la présence du SARS-COV2 ont en effet été effectués dans les laboratoires et la plate-forme nationale de tests, un nombre jamais atteint depuis le début de l’épidémie. Même au plus fort de la seconde vague, on n’avait pas dépassé 80.815 tests le 21 octobre. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle ?