820 voyageurs ont tenté de prendre l'avion avec de faux tests PCR: déjà des condamnations à 6 mois de prison et 1200 euros d'amende

Environ 160 voyageurs qui ont présenté un faux certificat de test PCR négatif à Brussels Airport ces derniers mois seront poursuivis devant le tribunal correctionnel dans les semaines à venir, a annoncé lundi le parquet de Hal-Vilvorde. Récemment, d'autres voyageurs munis de faux documents ont écopé de peines allant jusqu'à 6 mois de prison et 1200 euros d'amende.

Les fraudeurs sont immédiatement cités à comparaître devant le tribunal correctionnel et les parquets peuvent proposer un règlement de 750 euros. C'est ce que le parquet de Hal-Vilvorde a décidé de faire pour les personnes voyageant via Brussels Airport.

"Ces derniers mois, 820 personnes ont été prises sur le fait alors qu'elles enregistraient leurs bagages ou montaient à bord de l'avion", précise le parquet. "L'accès à l'avion leur a été refusé et un règlement de 750 euros leur a été proposé. Environ 80% d'entre elles l'ont accepté."

Ce mardi 30 novembre, une vingtaine de personnes doivent comparaître pour répondre de ces faits, et les autres vont suivre: "Au cours des prochains mois, nous tiendrons huit sessions thématiques, chacune d'entre elles mettant en jugement une vingtaine de personnes, a expliqué le porte-parole du parquet à la VRT. Nous avons déjà terminé certaines de ces sessions. Là, des personnes ont été condamnées à six mois de prison et à une amende de 1200 euros. L'emprisonnement peut aller jusqu'à cinq ans".