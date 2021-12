8000 manifestants protestent contre les règles corona à Bruxelles, la police sort le canon à eau

La manifestation contre les mesures sanitaires dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 a démarré à 13 heures à Bruxelles. Baptisé "Marche pour la Liberté Acte 2", ce nouveau rassemblement entend capitaliser sur le succès de la première "Marche Nationale" du 21 novembre dernier qui avait rassemblé près de 35.000 participants selon un décompte de la police.

Les organisateurs de cette manifestation, autorisée in extremis vendredi en fin d’après-midi, protestent notamment contre le Covid Safe Ticket (CST) et l’obligation vaccinale du personnel soignant. Pour l’instant, la police estime à environ 8.000 le nombre de participants. Les manifestants se sont rassemblés dimanche à 13 heures à la Gare du Nord et se dirigent vers le parc du Cinquantenaire.

Le cortège défilait pacifiquement en début d'après-midi, malgré quelques pétards et fusées de détresse, encadré par un important dispositif policier. Des manifestants dansaient au son de musiques techno. "Vaccins non merci", "Covid = génocide organisé", "QR = swastika", pouvait-on lire sur des pancartes. "Pas de vaccin pour nos enfants", scandait un groupe de femmes.