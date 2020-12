800 personnes rassemblées pour l’enterrement d’un Hells Angels à Leuze

Environ 800 bikers se sont retrouvés ce samedi matin aux alentours de Mons pour un hommage à un Hells Angels.

Un hommage pour les funérailles de leur vice-président de la "West Area" (Hainaut), décédé la semaine dernière. Ce samedi, ses funérailles avaient lieu à Mons. Ses "frères" avaient décidé de rejoindre leur quartier général de Leuze pour un rassemblement, interdit pour l’instant avec la crise sanitaire, rapporte Sud Info.

Des mesures avaient été prises au préalable et un important dispositif policier était en place afin d’éviter tout débordement et de permettre le respect des mesures covid. Les policiers n’ont pas constaté d’infractions aux mesures covid, les motards présents ont simplement formé une longue haine d’honneur et un cortège, chacun sur sa moto, a fait savoir la police, selon nos informations.

Aucun incident n’est à déplorer, les Hells Angels qui venaient d’un peu partout : jusqu’à Paris ou même Londres.