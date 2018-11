800 euros pour un employé de la police qui prévenait des contrôles de circulation

Un homme de 53 ans, qui travaillait en tant que civil à la police locale AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une amende de 800 euros, dont la moitié avec sursis. Il a été reconnu coupable d'avoir donné à des connaissances les emplacements de contrôles de la circulation. Sa défense avait demandé l'acquittement, affirmant qu'en tant que civil, il n'était pas tenu au secret professionnel. Le tribunal n'a pas suivi cette logique.

Le secret professionnel, aussi pour les civils

La police locale de la zone AMOW avait remarqué dans le courant 2017 que des conducteurs étaient systématiquement au courant des contrôles de circulation, bien que ceux-ci n'étaient pas annoncés à l'avance et étaient censés être tenus secrets. L'enquête a mené à un collaborateur civil de la police de 53 ans, qui se trouvait dans un groupe de conversation WhatsApp dans lequel il était notamment question des heures et lieux de contrôles. Comme le quinquagénaire travaillait au dispatching, il pouvait également suivre ces contrôles et savoir quand ils étaient déplacés. Il transmettait alors les informations à ses connaissances, dont l'une était un tenancier de bar.

La défense voulait son acquittement en raison de l'absence de secret professionnel de sa fonction.

"Il avait bien signé un accord de confidentialité mais lorsqu'il était intérimaire et pas encore engagé à durée indéterminée", avait indiqué son conseil.

Le tribunal a cependant estimé qu'il était lié au secret professionnel.