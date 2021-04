80% des plus de 18 ans devraient avoir reçu une première dose de vaccin cet été, selon les projections de la Task force

Un chiffre et une date à prendre au conditionnel puisqu’ils dépendent de plusieurs facteurs qui vont inévitablement avoir un impact sur la vitesse avec laquelle notre pays administre les doses de vaccins. Et parmi ces facteurs, il y a le rythme des livraisons.

D’après les projections de la Task force vaccination, 80% des plus de 18 ans devraient avoir reçu leur première dose entre début juillet et mi-août. Ce qui veut dire que les deux doses auront été administrées à 80% des plus de 18 ans au plus tard à l’automne.

À l’heure actuelle, notre pays a déjà reçu 4,1 millions de doses, tous vaccins confondus. On devrait franchir cette semaine ou lundi le cap des 3 millions de premières doses administrées. En tout, 8 personnes sur 10 de 65 ans et plus ont reçu une première dose. Notez encore que 30% de la population âgée de plus de 18 ans auraient déjà reçu une première dose (personnes atteintes de facteurs de comorbidité et personnel soignant compris). Et si les projections se confirment, Fin mai : 70% des personnes qui souffrent de comorbidités auront reçu une première dose.

Selon les experts de la Task force vaccination, on arrive " au point d’inflexion de cette campagne ". Celle-ci va s’accélérer significativement dans les prochaines semaines grâce à l’augmentation des livraisons. Au mois d’avril, 400.000 doses de vaccins ont été administrées en moyenne par semaine. Si tout va bien, en mai, on grimpera entre 600 et 700.000 doses par semaine pour atteindre, fin juin, entre les 900.000 et 1,2 millions de vaccins administrés par semaine.

Facteurs déterminants

À côté du rythme des livraisons, pour que ce scénario se confirme, il faut également tenir compte des deux autres éléments : des variations dans la possibilité d’administrer tel vaccin à telle catégorie de personne (par ex. le vaccin Astra Zeneca au plus de 41 ans) mais aussi l’adhésion de la population à la vaccination. Et là les experts de la Task force sont clairs : " si le rythme des livraisons s’accélère, c’est l’inverse avec l’adhésion vaccinale. On arrive désormais aux parties de la population moins âgées où l’on retrouve des groupes de personnes plus réfractaires au vaccin. ". Or, souligne la Task force, le timing va fortement dépendre de l’hésitation de certaines personnes.

7 à 10 jours

Sur l’ensemble des doses reçues, il faut en moyenne 7 à 10 jours entre le moment où elles arrivent sur notre territoire et où elles sont effectivement administrées. Les experts de la Task force expliquent ce délai par la nécessité de répartir ces doses entre les Régions et de les acheminer dans les différents centres de vaccination. Une fois sur place, il faut encore partager les doses et les conditionner.

