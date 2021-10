80 ans plus tard, l'horloge parlante reçoit toujours quelques appels, notamment lors du changement d'heure

Le cylindre qui tourne et sur lequel se trouve les sillons des heures, des minutes et des secondes © Adrien Demet

Dès 1941, quatre machines sont utilisées en Belgique : une en français, une en néerlandais et deux de réserve, au cas où. Ce premier équipement, entièrement mécanique, fonctionne avec un cylindre composé de 60 pistes pour les heures, 60 pour les minutes et 6 pour les secondes. La lecture des différentes pistes permettait de faire sortir la voix et de donner l’heure toutes les dix secondes. Ce tout premier modèle du genre était synchronisé avec une horloge de référence située à l'Observatoire Royal de Belgique à Uccle. Celui-ci envoyait l’impulsion et la machine n’avait plus qu’à parler pour donner l’heure exacte à son interlocuteur au bout du fil.

Il en existe encore un modèle visible et en état de marche au musée de la Téléphonie de Lantin. Des passionnés ont sauvé le dernier exemplaire belge de la ferraille pour lui redonner la voix en 2017, après de nombreuses heures de travail. La voix masculine qui en sort est très nasillarde, étouffée par des grésillements, parfois récalcitrante, mais elle donne toujours bien l’heure, 80 ans après avoir commencé à le faire.