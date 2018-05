80.000 élèves ont mangé dehors ce jeudi midi

La campagne "Alors on sort" a rassemblé 310 écoles à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Les élèves de primaire ont partagé un pique-nique sur l’herbe ou dans les bois. L’objectif était de quitter le réfectoire pour aller profiter de la nature. Une chance, le soleil était de la partie ce jeudi midi.

Dans le Parc de Bruxelles, 80 élèves de l’école molenbeekoise, La Plume, ont pique-niqué sur des nappes à carreaux posées sur l’herbe. "On est dehors, on a des arbres à côté de nous… C’est agréable, ça change du réfectoire", répond l’une des jeunes élèves.

C’est également un repas zéro déchet… Une pratique déjà bien continue par ces élèves : "on a fait un projet avec toute notre classe. On essaie de faire de moins en moins de déchets chaque jour. Le mardi, c’est le jour sans déchet. L’année prochaine, le but c’est de ne plus avoir de déchets du tout", explique l’un des enfants.