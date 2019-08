77 noyades en Belgique en 2016: "Des générations entières d'enfants ne savent pas nager"

Ce sont des chiffres alarmants : en 2016, 77 personnes sont mortes noyées en Belgique, selon Eurostat, l’office statistique de l’Union Européenne. Dans certains cas, les victimes sont décédées parce qu’elles ne savaient tout simplement pas nager. D’où l’importance d’apprendre dès le plus jeune âge à l’école. Mais depuis quelques années, de nombreuses piscines vieillissantes ont dû fermer ou sont en cours de rénovation. Résultat : les écoles sont obligées de suspendre les cours de natation, les leçons sont donc retirées du programme scolaire. En région wallonne, la proportion de piscines fermées serait d’une sur cinq, mais le phénomène se fait ressentir avec un peu plus d’acuité dans certaines régions, comme dans le Hainaut. Il ne reste plus qu’aux parents à payer des stages ou des cours privés.

Sacha, 7 ans, s'entraîne encore avec son moniteur, Laurent Finet. - © RTBF

"Mon aîné de quinze ans n’est plus allé à la piscine avec l’école depuis sa 1ère primaire"

Sacha, sept ans, sort de l’eau, et Monsieur Laurent est fier : il lui délivre son brevet élémentaire de natation, puisqu’il a été capable de nager cinquante mètres sans poser un pied à terre. "Je suis ému, car il a énormément progressé en quelques mois", entame Laurent Finet, maître-nageur et moniteur à la piscine "Le point d’eau", à La Louvière. Et ce n’était pas gagné. Car en commençant les leçons en janvier, Sacha était très mal à l’aise. "Ses parents l’ont inscrit dans la perspective des vacances d’été. Ils s’inquiétaient de le voir se noyer dans la piscine de l’hôtel. Le petit avait très peur, il paniquait vraiment beaucoup. Il a fallu le rassurer, et à raison de trente minutes tous les mercredis et deux stages à Carnaval et à Pâques, maintenant il nage bien", enchaîne Laurent Finet.

Sacha n’a pas pu apprendre à nager à l’école car la piscine désignée par l’établissement n’a plus été accessible. Il faut dire que dans le Hainaut, quatre bassins sur dix sont actuellement fermés. "Plus on attend, plus l’enfant a une crainte, c’était le cas avec Sacha", note sa grand-mère qui l’accompagne. "S’il avait commencé à quatre ou cinq ans, ç’aurait été l’idéal. Là, ça va. Mais imaginez apprendre à nager à 12 ans ? C’est tard !"

Et c’est le même problème pour de nombreux élèves. Cette maman a inscrit ses quatre enfants à la piscine : "Mes enfants ne vont plus à la piscine avec l’école depuis au moins dix ans. Pour vous donner une idée, mon aîné est en troisième secondaire et il n’est plus allé à la piscine depuis sa première primaire."