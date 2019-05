7500 jeunes pour le climat à Bruxelles: «Merci d'avoir réveillé les vieux»

Selon les premières images et estimations, la mobilisation semblait importante, même si bien moindre que lors des « pics » de manifestations.

Le cortège a démarré à 13h de la gare de Bruxelles-Central pour rejoindre Tour et Taxis.

Comme chaque semaine depuis le 10 janvier, les jeunes Belges marchent ce vendredi pour le climat. Afin de célébrer ces 19 semaines d'engagement, Youth for Climate organise en clôture de la manifestation le festival "Make Noise for Climate" ("Faites du bruit pour le climat") à Tour & Taxis.

Après plus de quatre mois de manifestations hebdomadaires organisées dans tout le pays, « la balle se trouve désormais dans le camp des politiques » rappelait la semaine dernière Adélaïde Charlier, porte-parole francophone de Youth For Climate.

Le 15 mars, la première édition de la « global strike for future » avait rassemblé dans les rues de la capitale quelque 30.000 jeunes soucieux de l'avenir de la planète.

Nouvelle forte mobilisation des jeunes pour le climat à Bruxelles: « Merci d'avoir réveillé les vieux » - © Tous droits réservés

« Bravo aux jeunes et à tout le monde, on a réussi à mettre le climat au centre des débats! » a poursuivi Adélaïde Charlier. « Merci aux experts avec qui on a travaillé, maintenant les politiciens, c’est à vous! Ensemble, changeons le monde »