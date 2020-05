75 ans de la Libération : un "moment commémoratif" en ligne

La crise du coronavirus a entraîné l’annulation des commémorations prévues le 8 mai prochain en Belgique pour célébrer le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles seront remplacées par un "moment commémoratif national" en ligne, a annoncé vendredi le War Heritage Institute (WHI).

La cérémonie de clôture prévue à Bruxelles, dans le cadre plus large des commémorations de la Libération de la Belgique de l’occupation allemande, cédera la place à ce "moment commémoratif", intitulé "We’ll Meet Again", en compagnie de la chanteuse Selah Sue, sur la page Facebook du WHI.

Ce parastatal du ministère de la Défense dédié à la conservation du patrimoine historico-militaire et à la mémoire, a, dans un communiqué, invité les Belges à y participer pour se souvenir des quelque 90.000 morts que le pays a connus.

"Mets une photo de ton héros dans un bel endroit de ta maison, de ton jardin ou sur ton balcon. Allume une bougie et prends le temps de te souvenir de la personne en question. Lis un texte, joue quelques notes de musique. Poste ce jour une photo ou un petit film de ton moment commémoratif sur la page Facebook du War Heritage Institute avec le hashtag #wewillmeetagain", a expliqué cet organisme.

Ce moment commémoratif national en ligne, prévu à 23h01 vendredi prochain avec la participation de Selah Sue, s’articulera autour de la chanson "We’ll meet again" ("Nous nous retrouverons"), créée en 1942 par la chanteuse britannique Dame Vera Lynn et qui "apporta un message d’espoir et de réconfort lors des sombres années de guerre", selon le WHI et ses partenaires de Belgium Remembers 44-45.