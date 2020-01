Le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau s’apprête à recevoir ce lundi 27 janvier de nombreux leaders mondiaux pour rendre un hommage officiel aux victimes de la barbarie nazie. Il y a 75 ans, le 27 janvier 1945, le camp de la mort allemand était libéré par l’armée soviétique et livrait au monde l’un des témoignages les plus sombres du nazisme et du martyre du peuple juif.

►►► À lire aussi : le témoignage bouleversant d’Henri Kichka, un des derniers survivants d’Auschwitz

Nous vous proposons de suivre ces commémorations dès 15h10 grâce au direct ci-dessus. En studio, Julie Morelle, commentera la cérémonie et reviendra sur l’histoire des camps. Elle donnera la parole aux témoins de la mémoire : l’historien Axel Tixhon, Laurence Schram (Musée Juif de la Déportation et de la Résistance), Frédéric Crahay (Fondation Auschwitz) et Simone Susskind qui abordera la question de l’antisémitisme aujourd’hui.