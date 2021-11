Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné 70 prévenus sur un total d'environ 80, dans un dossier d'escroqueries autour de la revente de voitures, mardi soir vers 18h00, au terme de la lecture d'un jugement de 1.200 pages. Le tribunal a prononcé des peines allant jusqu'à 7 ans de prison ferme, des amendes pénales jusqu'à un peu plus de 30.000 euros et, enfin, des confiscations pour un montant total d'un peu plus de 4 millions d'euros.