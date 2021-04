70% des plus de 65 ans vaccinés : une des conditions pour la réouverture des terrasses le 8 mai est remplie

Sept personnes sur 10 de plus de 65 ans vaccinées et protégée ! C’est l’une des conditions établies par le dernier Comité de concertation en vue de la réouverture des terrasses et la mise en place, plus globalement, du plan "plein air" à la date du 8 mai. Ce jeudi 22 avril, cette condition de vaccination est remplie : 70,06% des plus de 65 ans soit 1,544 million de personnes ont reçu leur première dose. Parmi eux, un peu plus de 290.000 personnes ont déjà reçu leur deuxième dose (13%).

Le calendrier du déconfinement est clair : si la vaccination des 65 ans et plus atteint les 70%, les terrasses peuvent rouvrir. Ce n’est pas tout : le couvre-feu saute (mais interdiction de rassemblements nocturnes de plus de trois personnes), la bulle de 1 à l’intérieur passera à 2, pourront reprendre les activités sportives pour les plus de 18 ans (25 personnes maximum), les activités intérieures seront autorisées (sans public) ainsi que les brocantes, la réouverture des parcs d’attractions…